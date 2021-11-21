وصية الراحلة سهير البابلي وآخر كلماتها بشأن الرئيس عبد الفتاح السيسي... فيديو

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج السيدة نيفين الناقوري، ابنة الراحلة سهير البابلي، عن وصية الفنانة المصرية قبل وفاتها.

وقال الدكتور رضا طعيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إن

"الفقيدة لم تترك وصية حول تقسيم ثروتها، ولكنها طلبت استمرار المنح التي كانت تصرفها لطلاب كليات الطب من الفقراء، وعدم وقف الدفعات الشهرية لبعض المشروعات الخيرية".

كما كشف الدكتور رضا طعيمة، الكلمات الأخيرة التي قالتها الراحلة له قبل وفاتها مساء اليوم، قائلا: "كانت دايما توصينا وتقول خلوا بالكم من مصر وحافظوا على بلدكم، حافظوا على بعض وحبوا بعض وترابطوا".

وأضاف: "آخر كلام قالته لي: خليك واقف جنب أخوك الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليك دراعه اليمين، الراجل ده راجل شريف، أقف جنبه ووصي تلاميذك ومحبيك يكونوا جنب هذا الرجل الشامخ".

وتوفيت الفنانة المصرية سهير البابلي، في وقت سابق اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، ودخولها العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية في أعقاب مرورها بوعكة صحية شديدة.

يشار إلى أن سهير البابلي من أبرز فنانات الكوميديا في مصر والعالم العربي، من أبرز أدوارها مسلسل "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس، ومسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة شادية، وفيلم "ليلة عسل"، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل عزت العلايلي.

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