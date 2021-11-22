تسجيل
11:40 GMT22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مختبر

    8 حقائق "غير معروفة" عن أسباب العقم لدى الرجال.. احذر الهاتف المحمول

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792939_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_f7335374c939d28567e1d9ddbbc67a5d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202111221050772297-8-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84/

    هناك العديد من الأساطير التي نسجت في ثقافات مختلفة حول العقم لدى الذكور وأسبابه، دون أن تكون لها علاقة فعلية بالمشكلة.

    لكن طبيب المسالك البولية برامود ميهتا، المتخصص في حالات الخصوبة من مستشفى صحارا في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في الهند، يكشف 8 حقائق حول عقم الذكور قد لا يكون الجميع على دراية بها، وذلك في حديثه لموقع onlymyhealth.

    مخاطر وضع هاتفك في جيب بنطالك!
    jbc
    ما هي مخاطر وضع هاتفك في جيب بنطالك

    1.تزايد حالات العقم

    تتزايد الحالات التي يصبح فيها الرجال غير قادرين على الإنجاب وتصبح أكثر شيوعا. في الهند مثلا هناك حوالي 7% من الرجال يعانون من مشاكل العقم وخاصة من هم فوق سن 35 عاما.

    السبب الدقيق لذلك غير معروف ولكن معدل الحيوانات المنوية لديهم ينخفض ​​بنسبة 52 في المئة تقريبا، ويستمر في التناقص كل عام وبالتالي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل.

    2. لدى الرجال أيضا ساعة بيولوجية

    كما هو الحال بالنسبة للنساء اللواتي لديهن وقتا معينا توجد فيه فرص كبيرة للحمل، فإن الأمر مشابه إلى حد ما لدى الرجال.

    تنخفض معدلات الخصوبة لدى الرجال بعد سن الأربعين ومن ثم يصبح من الصعب عليهم أن يصبحوا آباء. حتى لو حمل شركاؤهم، يزداد ميلهم إلى الإجهاض. لذلك هناك وقت معين يجب أن تحاول خلاله طرق باب الأبوة لمنع هذه المشاكل.

    وإنجاب طفل بعد سن الأربعين أو أثناء وجود نوع من مشاكل العقم، يمكن أن يؤثر حتى على طفلك ويؤدي إلى التوحد والفصام والسرطان في الطفولة. ومن ثم ينصح باستشارة طبيبك والتخطيط للحمل.

    3. الملابس

    تؤثر نوعية الملابس التي يرتديها الرجال على خصوبتهم بشكل كبير، وقد تكون أحد أهم الأسباب في إصابتهم بالعقم.

    وجدت دراسات أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الرجال الذين يرتدون ملابس خفيفة كالسراويل القصيرة الواسعة لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية.

    في المقابل تزيد الملابس الضيقة من درجة حرارة كيس الصفن مما يؤدي إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.

    4. القدرة على الشم

    قد يمثل هذا مفاجأة لك ولكن هناك حالة تسمى متلازمة كالمان (تسبب قصور الغدد التناسلية وفقدان حاسة الشم) التي تصيب الشخص بشكل نادر.

    ويدور الحديث عن حالة وراثية يعاني فيها الناس من ضعف حاسة الشم أو عدم القدرة على الشم على الإطلاق.

    تحدث هذه الحالة مع سن البلوغ المتأخر أو الغائب مما يعني أن هرمونات النمو الجنسي لا تتطور. وتؤدي هذه الحالة إلى إصابة الشخص بالعقم إذا تُرك دون علاج.

    5. العقم المناعي

    هذه أيضا حالة نادرة ولا تحدث بشكل طبيعي ولكن في بعض الحالات يتم تحفيز الأجسام المضادة الموجودة في الجسم ضد الحيوانات المنوية فتهاجمها وتقتلها.

    فواكه
    © Sputnik . Sergei Pivavorov
    تعرف على 5 أطعمة تساعد على أداء جنسي أفضل

    تحدث هذه الحالة عند استهداف جهاز المناعة الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل عن طريق الخطأ باعتباره فيروس أو جسم غريب يهاجم الجسم.

    عادة ما تحدث هذه الحالة في الحالات التي يكون فيها الرجل مريضا بشدة أو يعاني من إصابة، ويسمى هذا النوع من العقم عند الرجال بالعقم المناعي.

    6. مدة نومك

    في عدد من الحالات، يتأثر معدل الخصوبة بمدة النوم التي يحصل عليها الجسم. أي أن هناك رابطا بين مقدار الراحة وحجم السائل المنوي لديك.

    وُجد أن الرجال الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في اليوم لديهم انخفاض أكبر في عدد الحيوانات المنوية لديهم مقارنة بأولئك الذين ينامون لمدة 7 ساعات في اليوم. مدة النوم المثلى المحددة للشباب هي حوالي 7- 7.5 ساعات.

    7. نوع الطعام

    يؤثر اختيار الطعام الذي تتناوله وعدد الوجبات التي تتناولها في اليوم أيضا على فرص الإصابة بالعقم وعدد الحيوانات المنوية.

    الأشخاص الذين يتناولون اللحوم كل يوم تقريبا لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

    يوصي الأطباء أيضا بتجنب الدهون الزائدة والسكر واللحوم الحمراء وفول الصويا من نظامك الغذائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية والمساعدة في الصحة العامة.

    لتقليل فرص العقم، يجب أن يكون لديك المزيد من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة. يمكنك أيضا تناول الأطعمة التالية للحصول على فوائد: الحبوب الكاملة، الخضروات الورقية، المكسرات، البذور، الأسماك والبروتينات الحيوانية الأخرى الخالية من الدهون.

    8. الهاتف المحمول

    يميل جميعنا تقريبا إلى الاحتفاظ بهواتفنا المحمولة في الجيب الأمامي للبنطال أو الجينز. يمكن أن يؤثر هذا في الواقع على كيس الصفن الخاص بك لأنه يسبب حرارة تقلل من عدد الحيوانات المنوية.

     لا يقتصر هذا على الهواتف فحسب، بل يجب تجنب أي أجهزة تنتج حرارة أو يمكن أن تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لديك.

    يجب على الأشخاص ألا يضعوا أيضا أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في أحضانهم لأن ذلك قد يتسبب أيضا في العقم بسبب التعرض الشديد للحرارة.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    باحثة أمريكية: جميع رجال العالم معرضون للعقم الجنسي بسبب البلاستيك
    منها عقم الرجال... العلماء يكتشفون مضاعفات غير عادية بعد الشفاء من كورونا
    طبيب ينصح بتناول مادة غذائية لتحسين القدرة الجنسية لدى الرجال
    ما هي مخاطر وضع هاتفك في جيب بنطالك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الدببة القطبية تتصارع بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 20 نوفمبر 2021
    صراع من أجل الوجود... موسم الدببة القطبية في تشرشل
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجرافيك... بعد بريطانيا... موقف حركة حماس في عدة دول
    بعد بريطانيا... موقف حركة "حماس" في عدة دول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك