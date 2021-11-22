أديل تجبر تطبيق "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة

فرضت نجمة الغناء البريطانية، أديل، تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على تغيير واحد من أهم قواعده، وذلك ‏بعد طرحها أحدث ألبوماتها الغنائية "30".‏

وضغطت أديل على "سبوتيفاي" من أجل إزالة زر "التبديل" من جميع صفحات ألبومها الجديد (الانتقال العشوائي من أغنية للأخرى)، وذلك بحجة أنها "تروي قصتها متسلسلة من خلال ترتيب أغاني الألبوم"، بحسب ما جاء في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأشارت أديل في تغريدتها إلى أن إزالة زر "التبديل" من ألبومها الجديد في "سوبتيفاي" يعتبر "طلبها الوحيد في صناعة الموسيقى المتغيرة باستمرار والتي تعمل بها".

وتابعت موضحة: "نحن لا ننشئ ألبومات بقدر كبير من العناية والتفكير في قائمة الأغاني دون سبب، إن ألبومي يروي قصة ويجب الاستماع إلى قصصنا كما أردنا، شكرا لك "سبوتيفاي" على الاستماع لطلبي".

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021

وأثار نفوذ أديل على تطبيق "سبوتيفاي" مخاوف النقاد من حذف ميزة لإرضاء أحد الفنانين.

يشار إلى أن الأغنية الرئيسية لألبوم أديل الجديد "30" بعنوان "Easy on Me" حققت رقما قياسيا لبث "سبوتيفاي" ليوم واحد فقط، والذي كانت تحتفظ به فرقة الكي-بوب الكورية، "بي تي إس".