"رولز رويس" البريطانية تطلق أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم... فيديو

وقالت الشركة في بيان على موقعها إن طائرتها "Spirit of Innovation" يمكن اعتبارها أسرع مركبة كهربائية في العالم بعد اختبارات الطيران الأخيرة.

وتمكنت الطائرة من التحليق بسرعة 623 كيلومترًا في الساعة، وقالت الشركة أيضًا إن الطائرة سجلت رقمين قياسيين عالميين آخرين، فوصلت سرعتها القصوى إلى 555.9 كيلومترًا في الساعة على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط، كما صعدت الطائرة إلى ارتفاع يزيد على 3000 متر في 202 ثانية، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 60 ثانية.

تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي بقدرة 400 كيلو واط، وأكد مهندسو الشركة أنها مجهزة بأقوى بطارية تم تصنيعها في صناعة الطيران على الإطلاق.

وجاء في بيان الشركة: "التطوير يدعم طموحنا في توفير الاختراقات التكنولوجية التي يحتاجها المجتمع لإزالة الكربون من وسائل النقل في الجو والبر والبحر".

في أكتوبر الماضي، تحدث رئيس "Tesla" و"SpaceX" إيلون ماسك، عن رغبته في إنشاء طائرة كهربائية أسرع من الصوت، ومع ذلك أكد ماسك أنه في الوقت الحالي غير قادر على تخصيص الوقت لهذا الإنجاز.