عملية إعادة تأهيل ملعب "لوجنيكي" وصلت لمرحلة الكمال

بأن عملية الترميم وإعادة البناء كانت على مستوى عال من الاحترافية والدقة، حيث حافظ الملعب على شكله السابق.
وأضاف كوزنيتسوف: "إن كل شيء تم في الوقت الزمني المحدد، وضمن الخطة الموضوعة والميزانية المحددة، هذا المشروع مهم جدا لروسيا
وهو مثال للعمل المتكامل والمميز".
يذكر بأن ملعب "لوجنيكي" سيحتضن 7 مبارايات من ضمنها المباراتان الافتتاحية والنهائية.
ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.
وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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