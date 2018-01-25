عملية إعادة تأهيل ملعب "لوجنيكي" وصلت لمرحلة الكمال

وصف المهندس المعماري سيرغي كوزنيتسوف المسؤول عن إعادة ترميم ملعب "لوجنيكي"، الملعب الرئيسي لبطولة كأس العالم 2018، بأن إعادة الترميم كانت مثالية ورائعة.

صرح سيرغي كوزنيتسوف كبير المهندسين المسؤول عن ترميم ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو،

بأن عملية الترميم وإعادة البناء كانت على مستوى عال من الاحترافية والدقة، حيث حافظ الملعب على شكله السابق.

وأضاف كوزنيتسوف: "إن كل شيء تم في الوقت الزمني المحدد، وضمن الخطة الموضوعة والميزانية المحددة، هذا المشروع مهم جدا لروسيا

وهو مثال للعمل المتكامل والمميز".

يذكر بأن ملعب "لوجنيكي" سيحتضن 7 مبارايات من ضمنها المباراتان الافتتاحية والنهائية.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.