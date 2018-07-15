تعرف على أكثر الفرق حصولا على كأس العالم

توج منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 اليوم، الأحد 15 يوليو/ تموز، على حساب نظيره الكرواتي بعد مباراة ماراثونية، استطاع خلالها الفوز برباعية مقابل هدفين.

ويعد هذا اللقاء هو أكثر نهائي في كأس العالم شهد أهدافا منذ فوز إنجلترا على ألمانيا (4-2) في 1966.

ومونديال روسيا 2018 هي الكأس الثانية للمنتخب الفرنسي ليصبح بذلك سادس منتخب يحقق كأس العالم أكثر من مرة.

وحقق منتخب فرنسا 4 بطولات كبرى خلال مسيرته الكروية، هي: (يورو 1984 وكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس العالم 2018)، ولم يتخطاه في ذلك سوى منتخبين فقط في أوروبا هما ألمانيا بـ (7) مرات وإيطاليا بـ (5) بطولات.

2 — منتخب فرنسا 🇫🇷 هو سادس منتخب يحقق لقب كأس العالم أكثر من مرة:

5 🇧🇷 البرازيل

4 🇩🇪 ألمانيا

4 🇮🇹 إيطاليا

2 🇫🇷 فرنسا

2 🇦🇷 الأرجنتين

2 🇺🇾 الأوروغواي

1 🇪🇸 إسبانيا

1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا

نخبة. — You Stats (@YouStats) ١٥ يوليو ٢٠١٨

وتعتبر أكثر الفرق حصولا على لقب كأس العالم هي البرازيل بخمس بطولات يليها منتخبي ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب لكل منهما.

وتتعادل فرنسا في عدد مرات الحصول على لقب كأس العالم (مرتين) مع كل من الأرجنتين، وأوروغواي، فيما حصدت إنجلترا وإسبانيا كل منهما واحدة.