ألعاب اكتسبت حياة جديدة أثناء الحجر الصحي

عندما ضرب وباء فيروس "كورونا" المستجد العالم، البعض تجاهله، والبعض الآخر بدأ بإقامة "حفلات غنائية" على شرفاتهم، وآخرون استذكروا ألعاب قديمة لينتصروا على أجواء الإغلاق التام.

بعيداً عن ألعاب الفيديو على أجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة، إليكم مجموعة من الألعاب التي تنشط الذهن والتفكير، وتساهم في مشاركة الأقارب لحظات ممتعة، وذكريات سعيدة مع أفراد العائلة والأصدقاء، في ظل العزل الذاتي والحجر الصحي على خلفية انتشار وباء "كورونا". منها ألعاب النرد والداما والكارم وغيرها.