السعوديون أنفقوا 12مليار ريال في العيد

© REUTERS/ FAYAZ AZIZ رسائل زعماء العالم إلى المسلمين في عيد الفطر ونقلت الصحيفة المحلية عن محلل اقتصادي قوله أن متوسط إنفاق الفرد خلال فترة العيد للسعوديين يتراوح ما بين 700 إلى 800 ريال شاملة الإقامة، ويبلغ حد الإنفاق في هذه الفترة 12 مليار ريال سعودي للسياح خارج السعودية.





ولفت إلى أن هناك 20 % من السياح السعوديين لديهم برامج سفر مع شركات سياحية، بما يجعل لديهم أكثر من محطة سفر فنجد السائح يمر بأكثر من دولة، ما يزيد من مصروفاته.





وقال نائب رئيس اللجنة السياحية الدكتور معجب العجالين للصحيفة أن القوة الشرائية عند المواطن السعودي أعلى بكثير عن نظيره في الدول الأوروبية، وأرجعه إلى سوء التخطيط وغياب الاستعداد المبكر ما يجعله يحصل على الخدمات بشكل أعلى، فمتوسط إنفاق السائح السعودي في اليوم 550 ريالاً.





ولجأ الكثير من السعوديين إلى مغادرة بلادهم للاحتفال بالعيد في الخارج، وحظيت دولة الإمارات على أعلى عدد من السياح السعوديين خلال إجازة العيد فهناك ما يقرب من مليون سائح سافروا إلى مدينة دبي، بينما بلغ عدد المسافرين إلى مدينة البحرين في إجازة عيد الفطر إلى 500 ألف سائح سعودي.





وفضلت بعض الأسر الاستمتاع بالفعاليات الداخلية المقامة في المدن السعودية وقضاء إجازة العيد في الداخل، حيث تحظى الرياض بإقبال كبير حيث تشهد الكثير من الفعاليات، كما تجذب مدينة جدة عددًا كبيرًا، إضافة إلى المصايف في منطقة عسير.