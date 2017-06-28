القوات الأمريكية تقصف الجيش العراقي في الموصل

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO بيان هام للقوات العراقية خاص بمعركة تحرير الموصل القديمة

وذكر أحد شهود العيان أن القوات الأمريكية المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي، أطلقت صاروخا على مقدمة وحدات مكافحة الإرهاب، وبعدها أبلغتهم أنه صاروخ تحذيري لعدم وجود أوامر بالتقدم من الجانب الأمريكي.

لكن شهود عيان آخرين، أكدوا أن الصاروخ بمثابة تحذير لـ"داعش"، خاصة بعد تراجع القوات العراقية المهاجمة، مما يؤدي إلى هجوم عكسي للدواعش وقد ينتج عنه تصفية أفراد من وحدات مكافحة الإرهاب أو أسرهم.

الجدير بالذكر أن الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي كانت قد تقدمت لتحرير مستشفى السلام بالجانب الأيمن للموصل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدون موافقة أمريكية، فاختفى الغطاء الجوي وحاصرها الدواعش.

وفكت عنها الحصار فرقة مكافحة الإرهاب بعد ان أعدم الدواعش 90 فرداً منها ومثلوا بجثثهم، وحرقوا عددا كبيرا من آلياتها.