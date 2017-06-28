الإعلام الحربي ينفي قصف التحالف للقوات العراقية

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن عملياتها العسكرية مستمرة، لحسم تحرير مدينة "الموصل" القديمة، واقتراب إعلانها النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان أحد شهود العيان قد قال لـ"سبوتنيك"، أمس الأربعاء 28 يونيو/حزيران، إن القوات الأمريكية المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي، أطلقت صاروخا على مقدمة وحدات مكافحة الإرهاب، وبعدها أبلغتهم أنه صاروخ تحذيري لعدم وجود أوامر بالتقدم من الجانب الأمريكي.

وكان شهود عيان آخرون قد أكدوا أن الصاروخ بمثابة تحذير لـ"داعش"، خاصة بعد تراجع القوات العراقية المهاجمة، مما يؤدي إلى هجوم عكسي للدواعش وقد ينتج عنه تصفية أفراد من وحدات مكافحة الإرهاب أو أسرهم.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت خبرا عن قصف القوات الأمريكية لحدات مكافحة الإرهاب العراقية، التي تتقدم لتحرير مدينة الموصل القديمة من مقاتلي تنظيم "داعش".