تهديدات "الكيماوي" في سوريا و"أم القنابل" رسالة ترامب الأكثر خطورة إلى العالم

وقال تيسدال إن هذا ربما يكون الأكثر خطرا على العالم، في الفترة المقبلة، خاصة وأن سياسات ترامب تعد "ازدراء للسياسة الدبلوماسية بشكل عام".
وتعمد ترامب تحييد الدبلوماسيين الأمريكيين في الفترة الماضية، واستبدلهم بخيارات العمل العسكري أو استعراض القوة العسكرية، بحسب الصحيفة البريطانية.
ولفت تيسدال إلى أن التورط العسكري الأمريكي في سوريا تصاعد بشكل مطرد منذ يناير/كانون الثاني الماضي، خاصة بعد قصف مطار الشعيرات في أبريل/نيسان.
وأظهر ترامب استهتارا وتجاهلا للمحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة وأبدى عدم التزام بها، وفقا لـ"الغارديان".
كما أن ترامب تعمد تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية، علاوة على رعايته للتصعيد ضد قطر، وهذا ما يثبت كيف أن سياسة ترامب الجديدة قد تكون الأكثر خطورة على العالم.
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