تهديدات "الكيماوي" في سوريا و"أم القنابل" رسالة ترامب الأكثر خطورة إلى العالم

وأشار الكاتب البريطاني في مقاله بصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن ترامب يرسخ دبلوماسية السلوك العدائي، عوضا عن الدبلوماسية الهادئة، التي كانت تتبع في فترة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وقال تيسدال إن هذا ربما يكون الأكثر خطرا على العالم، في الفترة المقبلة، خاصة وأن سياسات ترامب تعد "ازدراء للسياسة الدبلوماسية بشكل عام".

وتعمد ترامب تحييد الدبلوماسيين الأمريكيين في الفترة الماضية، واستبدلهم بخيارات العمل العسكري أو استعراض القوة العسكرية، بحسب الصحيفة البريطانية.

ولفت تيسدال إلى أن التورط العسكري الأمريكي في سوريا تصاعد بشكل مطرد منذ يناير/كانون الثاني الماضي، خاصة بعد قصف مطار الشعيرات في أبريل/نيسان.

وأظهر ترامب استهتارا وتجاهلا للمحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة وأبدى عدم التزام بها، وفقا لـ"الغارديان".

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED تعرف على "أم القنابل"...أكبر قنبلة غير نووية ألقتها أمريكا على أفغانستان

واشار تيسدال إلى أن عدم وجود استراتيجية متناسقة تجاه سوريا أو العراق ظهر بشكل واضح في مناطق أخرى كأفغانستان، حيث عمد الرئيس الامريكي إلى الإيعاز بقصف هذا البلد بأكبر قنبلة غير نووية تمتلكها الترسانة الأميركية في ال 13 من أبريل/نيسان الماضي، وبالطبع وكما هو متوقع يفتقد ترامب لأي خطة لإنهاء الحرب التي بدأتها بلاده في هذا البلد والمتواصلة منذ 16 عاما.

كما أن ترامب تعمد تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية، علاوة على رعايته للتصعيد ضد قطر، وهذا ما يثبت كيف أن سياسة ترامب الجديدة قد تكون الأكثر خطورة على العالم.