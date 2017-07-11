سر تقنية "الذعر" التي دعمت "أندرويد" هواتفها بها

© AFP 2017/ YAMIL LAGE تعرف على قيمة أغلى ثغرة في نظام أندرويد

وأطلقت الشركة الأمريكية على التقنية الجديدة اسم زر "الذعر"، بحسب موقع "ماشابل" التكنولوجي المتخصص.

وتعمل التقنية الجديدة على تنبيه الجهاز بشكل سريع، إزاء أي خطر محدق به، ويزيل ذلك الخطر بصورة فورية عن الجهاز.

وبمجرد ضغط زر "الرجوع" أربع مرات متتالية، سيعمل الهاتف بسرعة فائقة على إزاحة الخطر المحدق، عن طريق استبعاد تلك البرامج والتطبيقات الخبيثة.

Your next Android might come with a 'panic button' to exit shady apps https://t.co/AqOiXAtlmp pic.twitter.com/ghBljoJJ7Q — DangerousPi (@dangerous_pi) July 11, 2017

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وأشار التقرير إلى أن الشركة الأمريكية اعتمدت تلك التقنية لحماية نظام تشغيلها الأشهر من أي عمليات قرصنة أو انتهاك للخصوصية.

وأوضحت أن "أندرويد" لم تعلن رسميا عن تدشين تلك التقنية، ومن المتوقع أن تكون في طور الاختبار بعد، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.