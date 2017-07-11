سر تقنية "الذعر" التي دعمت "أندرويد" هواتفها بها

وتعمل التقنية الجديدة على تنبيه الجهاز بشكل سريع، إزاء أي خطر محدق به، ويزيل ذلك الخطر بصورة فورية عن الجهاز.
وبمجرد ضغط زر "الرجوع" أربع مرات متتالية، سيعمل الهاتف بسرعة فائقة على إزاحة الخطر المحدق، عن طريق استبعاد تلك البرامج والتطبيقات الخبيثة.
Your next Android might come with a 'panic button' to exit shady apps https://t.co/AqOiXAtlmp pic.twitter.com/ghBljoJJ7Q— DangerousPi (@dangerous_pi) July 11, 2017
وأشار التقرير إلى أن الشركة الأمريكية اعتمدت تلك التقنية لحماية نظام تشغيلها الأشهر من أي عمليات قرصنة أو انتهاك للخصوصية.
وأوضحت أن "أندرويد" لم تعلن رسميا عن تدشين تلك التقنية، ومن المتوقع أن تكون في طور الاختبار بعد، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.
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