"يونيو" من الأشهر الأكثر حرارة في التاريخ

ووفقا لتقرير منظمة العالمية للأرصاد الجوية، استطاع شهر يونيو/حزيران كسر الرقم القياسي لمؤشرات الحرارة العالمية خلال هذا العام.

حيث شهدت إيران ومناطق جنوب غرب الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة مقارنة بالسنوات السابقة. أما الصين و بنغلاديش فقد شهدت هطول أمطارا غزيرة غير معتادة عن السابق خلال فصل الرياح الموسمية التي تضرب المنطقة سنويا.

يذكر أن شهر يونيو/حزيران الماضي كان الأكثر حرارة خلال السنوات الأخيرة.

أما موسكو وجوارها شهدت أمطار غزيرة خلال شهر يونيو/حزيران الفائت ولم تتجاوز الحرارة 20 درجة مئوية. وفي 30 يونيو/حزيران ضربت العاصمة الروسية عاصفة قوية مسحوبة برياح وأمطار غير عادية.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية، ان الأمطار الأخيرة التي سقطت في موسكو، تجاوزت معدلات الامطار المسجلة خلال القرن الماضي، وتجاوزت الرياح سرعة 20 كليومترا في الثانية.