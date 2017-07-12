فتيات يمتنعنّ عن الذهاب لمدراسهنّ بسبب افتقارهن لمستلزمات الطهارة

وسيستمر هذا البرنامج لمدة ستة أشهر فقط، وأشارت الجمعية الخيرية صاحبة المبادرة في هذا العمل، إلى أن الحكومة ستخصص الأموال لتنفيذ هذا البرنامج بشكل دوري.

ونقلت صحيفة "ذي سكوتمان" أن البرنامج الاجتماعي سيستمر لمدة ستة أشهر، وسيتم تنفيذه في عدد من المجالات الطبية أيضاً. وقد بادرت الجمعية الخيرية CFINE التي تعمل في مجال إصلاح برنامج الضمان الاجتماعي إلى هذا المشروع.

يشار إلى أنه انخفضت في بريطانيا مؤخراً نفقات الحكومة لتقديم المساعدات لطبقات المجتمع الفقيرة، ونتيجة لذلك، توقف عدد من التلميذات والطالبات عن الذهاب إلى المدرسة خلال فترة الحيض بسبب افتقارهن إلى المال المخصص لشراء مواد النظافة.

وخصصت الحكومة مبلغ وقدره 10 ىلاف يورو إلى الجمعية الخيرية، وهذا المبلغ سيوفر مواد النظافة لألف فتاة وسيدة.