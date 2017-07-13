ترامب: نعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا

© REUTERS/ GONZALO FUENTES باريس تتراجع عن شرطها رحيل الرئيس الأسد

وأشار الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن النجاح بتحقيق الهدنة في سوريا، بفضل الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ترامب: "نحن نعمل من أجل تحقيق هدنة ثانية في أحد المناطق السورية الصعبة".