وفاة عالمة الرياضيات الإيرانية مریم میرزاخانی عن 40 عاما

© REUTERS/ Christian Hartmann طائرتان حربيتان ألمانيتان تخترقان حاجز الصوت بحثا عن طائرة مصرية

وحسب "رويترز" جاءت وفاة ميرزاخاني المولودة في طهران والتي تخصصت في الرياضيات النظرية بعد ثلاث سنوات من حصولها على وسام فيدلز في مسابقة في سول.

وتُسلم هذه الجائزة كل أربع سنوات لتكريم المتخصصين في الرياضيات تحت سن الأربعين والذين يحققون إسهامات رئيسية. وكان عمر ميرزاخاني 37 سنة عندما أصبحت عام 2014 أول امرأة تحصل على هذه الجائزة التي أنشئت عام 1936 وتعادل جائزة نوبل في الرياضيات.

وقال مسؤولو جامعة ستانفورد في 2014 إن ميرزاخاني حصلت على الجائزة لعملها في فهم تماثل الأسطح المنحنية.

وقالت ميرزاخاني في ذلك الوقت إنها عندما كانت صغيرة كانت تحلم بأن تصبح كاتبة قبل أن تهتم بمسائل الرياضيات.

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وقال متحدث باسم جامعة ستانفورد إنه ليس لديه أي معلومات عن المكان الذي توفيت فيه میرزاخانی التي كانت متزوجة ولها ابنة.