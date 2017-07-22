السيسي يفتتح بحضور ولي عهد أبوظبي قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي مصر

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 22 يوليو/تموز، قاعدة "محمد نجيب" العسكرية، شمال غربي مصر.

وحضر حفل الافتتاح، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وأمير مكة ممثلا عن العاهل السعودي، وزعماء عرب آخرون,

وتعد تلك القاعدة هي الأولى من نوعها، التي تحمل اسم "محمد نجيب"، وأقيمت في مدينة الحمام، والتي تم دعمها بنحو 1155 مبنى ومنشأة، و4 بوابات رئيسية، و8 بوابات داخلية، وأعيد تمركز فوج نقل دبابات يسع 451 ناقلة حديثة للدبابات الثقيلة، و72 ميدانا متكاملا للتدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة والرماية التكتيكية الإلكترونية، علاوة على عناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.