نجل بن لادن يسير على خطى والده

قام نجل الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، حمزة بتوجيه سلسلة من التهديدات ضد السلطات السعودية، وتعهد الشاب البالغ من العمر 28 عاما بالقضاء على العائلة المالكة السعودية. حسبما أفادت تقارير صحيفة "مترو" البريطانية.

YouTube.com حمزة بن لادن على قائمة الإرهاب

وشدد بن لادن الابن في إحدى الفيديوهات التي قام بنشرها، على ضرورة تنفيذ أعمال إرهابية فردية، وحث السعوديين على التمرد، كما اتهم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود أنه كان عميلا لبريطانيا.

ودعا حمزة بن لادن مرارا وتكرارا للقيام بتنفيذ هجمات إرهابية في عدة مدن مثل واشنطن ولندن وباريس.

وبحسب ضباط المخابرات الأمريكية، إن نجل أسامة بن لادن يعتبر شخصية مهمة جدا بالنسبة للجماعات الموالية لتنظيم "القاعدة"، ويعتقد أنه يختبئ حاليا في باكستان.