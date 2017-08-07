إحتجاجات في الجزائر بـ"البكيني"

خرجت عشرات الفتيات الجزائريات الى احدى شواطئ البلاد مرتديات لباس البحر "البكيني"، احتجاجا على اللباس الإسلامي التقليدي للسباحة والذي يسمى "البوركيني".

© Sputnik. Nazek Mohammed بالصور...عودة "البكيني" بعد تحرير الموصل من "داعش"

وقالت القناة أن عدد المشتركين في إحدى المجموعات الرئيسية للحملة على فيسبوك قد وصل إلى أكثر من 5200 شخص بحلول شهر آب اغسطس الحالي. وبحسب القناة الفرنسية فقد ضمت تلك الصفحات أيضاً أنصار البوركيني.



من جهة أخرى قالت إحدى المشاركات في الإحتجاج أن عشرات الفتيات خرجن في العاصمة الجزائرية ومدينة عنابة.

ومر كل شيء بشكل جيد وبدون مشاكل بالرغم من تواجد العنصر الذكوري الذي تعاطى مع الحدث بهدوء. واستطاعت الحملة جمع حوالي 150 فتاة على الشاطئ في ذلك اليوم.

وقالت ممثلة منظمة حقوق الإنسان "Euromed" سارة شيلال، إن القانون الجزائري لا يمنع الخروج الى الشاطئ بالبكيني.