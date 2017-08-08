الفلبين في مرمى الولايات المتحدة

ذكرت قناة "NBC" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الجوية الأمريكية قد تشن عملية عسكرية جوية لضرب مراكز تنظيم "داعش" في الفلبين.

© AP Photo/ Tom Horan البنتاغون يسمح بإسقاط طائرات خاصة

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس "إن واشنطن تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع مانيلا منذ 15 عاما. ويتواجد في الفلبين اليوم عدد قليل من القوات الأمريكية، التي تدعم الفلبين في صراعها مع المسلحين."

وكانت الولايات المتحدة في وقت سابق قد زودت الفلبين بمعدات مجهزة بمراقبة طائرات " سيسنا 208 بي" ذات المحرك الواحد والتي تستخدم على وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب. حيث تجاوزت تكلفة الصفقة 30 مليون دولار. كما نقلت الولايات المتحدة 992 صاروخا و 1040 محرك صاروخي الى الجيش الفلبيني، كما وتخطط لتزويد الفلبين ب 250 قاذفة صواريخ والاف القاذفات والقنابل كمساعدة في مكافحة الارهاب.

يذكر أن الرئيس الفلبيني رودريغو دويرتي كان قد فرض قانونا عسكريا في مقاطعة مينداناو الجنوبية في شهرأيار/ مايو الماضي بعد إشتباكات عنيفة بين الجيش وداعش. وتبقى النقطة الساخنة الرئيسية مدينة ماراي والتي سيطر الإرهابيون عليها منذ ايار / مايو المنصرم.