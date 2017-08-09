محافظ إيطالي يطرد من مطعم بسبب ارتدائه الشورت

قال محافظ مدينة فياريجيو الواقعة شمال وسط إيطاليا أنه لم يسمح له الدخول إلى أحد مطاعم المدينة بسبب ارتدائه الشورت

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كتب جورجيو ديل جينجارو على حسابه الخاص على "فيسبوك" عن الموقف المحرج الذي تعرض له، بعد أن قرر الخروج لتناول العشاء مع الأصدقاء في مطعم محلي: جلسنا إلى طاولة تطل على البحر، وكنت أتحدث مع الأصدقاء، ونتبادل الأخبار، فجأة يقترب مني النادل ويقول أنه نظرا لحقيقة أنني لا ارتدي البنطال، لا يمكنني التواجد في المطعم "

بحسب قول جينجارو إنه لم يكن على علم بتلك القواعد الصارمة المتبعة في المطعم، التي بسببها اضطر لتوديع الأصدقاء وترك المطعم

بعد "هذه الحادثة غير السارة"، توجه رئيس بلدية فياريجيو إلى مطعم آخر، حيث لم يكن هناك أي قيود تتعلق بالمظهر الخارجي.

وشارك المحافظ مع متابعيه صورة السروال المشؤوم الذي كان مرتديه معلقا: هل حقا كان مظهري سيئا لهذه الدرجة؟ وبعد بضع ساعات استجاب ممثلي المطعم. وكبادرة مصالحة عرضوا عليه بطاقة ضيف دائم.