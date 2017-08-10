محافظ كركوك: نصف المحافظة محتلة من "داعش" والحكومة توجهت لتحرير الموصل

أكد محافظ كركوك، نجم الدين كريم، أن كركوك لها خصوصية في كل العراق، فهي جزء من كردستان تاريخياً سواء كانت ضمن دولة مستقبلية أو لم تكن.

© AFP 2017/ SAFIN HAMED كردستان العراق يتفق على استئناف عمل برلمان الإقليم المعطل منذ عامين

وقال كريم، في حوار لوكالة سبوتنيك: " كركوك سواء في دولة كردستان المستقبلية أو لا، هي جزء من أرض كردستان، تاريخيا، وواقعيا"، مشيراً إلى أن "الخصوصية الأكبر لكركوك أنها مدينة ومحافظة متعددة القوميات والأديان والطوائف".

وأوضح كريم، في سياق رده على سؤال حول الأمر الذي يسيطر على موقف بغداد تجاه كركوك هل هو طائفي أم اقتصادي نظراً لكون كركوك مصدر إنتاج 17 بالمئة من نفط البلاد: قال "الموضوع طائفي وعنصري من يسيطر على الموقف الآن في بغداد تجاه كركوك"، مشيراً إلى أن "الوضع الآن يختلف عما كان عليه وقت صدام حسين، في ذلك الوقت كانت كركوك المحافظة الوحيدة التي كانت تنتج النفط، بحيث لم يكن للعراق الاستغناء عنها، للحفاظ على اقتصاده، ولكن اختلف الوضع الآن، 85 بالمئة من النفط والغاز مصدره الجنوب، وبالتالي فالإنتاج ليس هو السبب".

وبالنسبة للوضع الأمني داخل المحافظة، قال محافظ كركوك، إن نصف المحافظة محتلة من قبل "داعش الإرهابي"، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية قفزت فوق كركوك وذهبت لتحرير مدينة الموصل.

كما أكد، نجم الدين، أن البيشمركة والقوات الكردية هي من دافعت عن كركوك ولم يكن لأي قوة عراقية دور للحفاظ على المحافظة، مضيفا "سوريا واليمن والعراق لم يصمدوا في وجه "داعش الإرهابي"، ولكن كردستان تمكنت من حماية نفسها".