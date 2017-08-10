قصة امرأة طيار لم تسافر بالطائرة في حياتها

ووفقا لديفيا، فإن الطيران كان حلم طفولتها وقد ساعدها والداها في تحقيقه. فعندما كانت في السابعة عشر من عمرها بدأت بتعلم اللغة الإنجليزية لتتمكن بعدها من الحصول على منحة دراسية وتنهي دراستها في غضون عامين. وتحقق حلمها في 19 من عمرها عندما بدأت بالعمل في شركة الخطوط الجوية الهندية وقامت بأول رحلة لها.
— Anny Divya (@AnnyDivya) August 5, 2017
اليوم ديفا سجلت 11 عاما من الخبرة في مجال الخطوط الجوية الهندية الرائدة وأصبحت قائدة طائرة من طراز بوينغ 777 في شهر تموز/ يوليو المنصرم لتصبح أصغر امرأة طيار في واحدة من أكبر طائرات النقل المدني في العالم.
حاليا ديفيا تقوم بالتحليق حوالي 70 — 80 ساعة في الشهر.
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