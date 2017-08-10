قصة امرأة طيار لم تسافر بالطائرة في حياتها

© REUTERS/ FRANCOIS LENOIR امراة تجري 8 عمليات جراحية في اليوم بسبب "ميلانيا ترامب" (فيديو)

ووفقا لديفيا، فإن الطيران كان حلم طفولتها وقد ساعدها والداها في تحقيقه. فعندما كانت في السابعة عشر من عمرها بدأت بتعلم اللغة الإنجليزية لتتمكن بعدها من الحصول على منحة دراسية وتنهي دراستها في غضون عامين. وتحقق حلمها في 19 من عمرها عندما بدأت بالعمل في شركة الخطوط الجوية الهندية وقامت بأول رحلة لها.

— Anny Divya (@AnnyDivya) August 5, 2017

​اليوم ديفا سجلت 11 عاما من الخبرة في مجال الخطوط الجوية الهندية الرائدة وأصبحت قائدة طائرة من طراز بوينغ 777 في شهر تموز/ يوليو المنصرم لتصبح أصغر امرأة طيار في واحدة من أكبر طائرات النقل المدني في العالم.

حاليا ديفيا تقوم بالتحليق حوالي 70 — 80 ساعة في الشهر.