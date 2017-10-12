المفوض الأوروبي للبريكست: بريطانيا لم تعلن حتى الآن التزامها بدفع مستحقاتها المالية

وأضاف "في هذه النقطة وصلنا في المفاوضات إلى نقطة مسدودة".
وقالت ماي، إنّ بريطانيا ستضمن أنّ 27 الدول الأعضاء لن يخسروا ماليا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي المستمرة حتى عام 2020 وستحترم التزاماتها، ومن جهة أخرى قال بارنيير، إنّ لندن فشلت في توضيح ما حجم هذه الالتزامات.
وبدأت المملكة المتحدة في 29 آذار/ مارس رسميا، عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد تمرير رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، مع إشعار بذلك، ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة "50" من معاهدة "لشبونة"، ستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 آذار/ مارس 2019، بعد مرور سنتين على إطلاق عملية بريكست.
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