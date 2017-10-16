حصيلة أولية لضحايا اشتباكات القوات الاتحادية والبيشمركة

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تصريح إلى مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 69 مدنيا بينهم طفلة، إثر الصدام المسلح بين القوات الاتحادية والبيشمركة، حول كركوك.

وأوضح البياتي أن ستة مدنيين قتلوا، وأصيب 63 آخرون بجروح، حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في قضاء "طوز خورماتو" في شمال محافظة صلاح الدين، بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

ولفت البياتي إلى أن طفلة تبلع من العمر 8 سنوات من بين الجرحى، داعيا القادة الأمنيين من الأطراف جميعها إلى إغاثة الجرحى، وحماية المدنيين، والحفاظ على السلم الأهلي في القضاء.

يذكر أن الاشتباكات اندلعت منذ الثالثة من صباح اليوم، في قضاء الطوز الذي يعتبر من المناطق المسماة دستوريا – متنازع عليها، بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وإقليم كردستان.

وحسب مصدر أمني، كانت اشتباكات عنيفة تطورت إلى استخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات الحشد الشعبي، وهيزي بشتواني 1 الكردية وهي قوات إسناد للبيشمركة، في منطقتي "ملا عبد الله، وتل الورد"، وأخرى حصلت في المنطقة الصناعية، في جنوب غرب كركوك.