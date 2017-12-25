بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي حول سوريا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 25 ديسمبر/ كانون الأول، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

© Sputnik. Aleksei Filippov لافروف: موعد الاجتماع الجديد بين بوتين وترامب لم يناقش بعد

موسكو — سبوتنيك . وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يناقش الاجتماع مؤتمر الحوار السوري

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلق الكرملين للمناقشات الأميركية حول فرض عقوبات جديدة على روسيا، ورفضه في نفس الوقت لاستخدام عبارات رنانة مثل "الحرب الباردة".

وقال بيسكوف: "تعلمون أن الكرملين والرئيس بوتين، لم يخفوا أبدا نظرتهم السلبية للعقوبات التي يتم اتخاذها بحق روسيا…".

وأضاف: "هذا بالطبع يثير قلقنا. لكني لا أستخدم الآن عبارات رنانة مثل "الحرب الباردة وما إلى ذلك…".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة إن روسيا لم تتخذ أي قرارات لتوريد الأسلحة إلى دونباس على خلفية إجراءات أميركا.