منع 4 سفن كورية شمالية من دخول أي ميناء في العالم

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي ميناء في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

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وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السفن الـ 4 هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"سام جونغ 2" و"راي سونغ غانغ 1"، مشيرة إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، لكن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم نشر اسمه، إنه "تمت الموافقة على حظر 4 سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر سفن أخرى، بحسب "فرانس برس".

وأشارت الوكالة إلى أن القائمة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية تتضمن إلى جانب السفن الـ 4، 6 سفن أخرى هي ناقلة النفط لايتهاوس وينمور (ترفع علم هونغ كونغ) وناقلة النفط بليونز الرقم 18 (بالاو) وسفينة البضائع شين شنغ هاي (بيليز) وسفينة البضائع كاي شيانغ (هونغ كونغ)، والسفن يو يوان (الصين) وغلوري هوب 1 (تعرف أيضا باسم أورينت شينيو وترفع علم بنما).