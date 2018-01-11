الدفاع التونسية: نشرنا 2100 جندي وجاهزون للتدخل عند الحاجة

قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، اليوم الخميس، إنه تم نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية.

قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، اليوم الخميس، إنه تم نشر أكثر من ألفي جندي تونس لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية، بالتنسيق مع السلطات المدنية. مضيفا أن هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".

وتشهد تونس في الذكرى السابعة لانتفاضات "الربيع العربي"، موجة من الاحتجاجات منذ الأحد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية.

وصرح الوسلاتي لـوكالة "أنباء الأناضول"، أنه تم في مرحلة أولى، مساء الثلاثاء الماضي، نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد"، وأن عدد الجنود ارتفع إلى أكثر من 2100 عسكري مساء أمس الأربعاء.

واندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة"، وشدد على أن "هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".