أردوغان يهدد أكراد سوريا... سترون ما يلزم

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الأطراف التي تريد إنشاء دولة شمالي سوريا

وكان أردوغان قد تعهد الشهر الماضي، بتطهير مدن عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين والقامشلي شمالي سوريا ممن وصفهم بـ"الإرهابيين". وقال إن "المسرحية التي جرت في محافظة الرقة" السورية أظهرت بما لا يترك مجالا للشك أن تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية" وجهان لعملة واحدة، فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جانب واحد".

أردوغان: من يريدون إنشاء دولة شمال سوريا.. “سيرى منّا ما يلزم” pic.twitter.com/kUBv0KNaiy — صحيفة الساحة (@alsahakw) ١١ يناير، ٢٠١٨

وأضاف الرئيس التركي خلال اجتماع مع المخاتير الأتراك في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم، أن المناطق التي يُراد إنشاء حزام إرهابي فيها في الشمال السوري، كلها تقع ضمن حدود "الميثاق الوطني" لتركيا (الذي يعطيها حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية كالموصل وحلب وكركوك ومناطق باليونان وبلغاريا).

وشدّد على أن "تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تُفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا".

واستدرك بقوله: "كما أنها (تركيا) ليست مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة".