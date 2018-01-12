اقتني "حمارا" من أجل جمالك وصحة أطفالك

تقرير — سبوتنيك. "فيه فوائد لبن الأم وله تأثير السحر على تجاعيد البشرة" هكذا وصفت شركات التجميل في كثير من دول أوروبا لبن الحمير.

فبعد أن وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عام 2015 لبن الحمير في المرتبة الأولى لألبان الحيوانات البديلة للأبقار والجاموس والماعز والأغنام، في قائمة ضمت 8 حيوانات بينها الجمل.

أسست شركات التجميل والمنتجات العضوية في أوروبا وأمريكا واليابان مزارع للحمير، للاستفادة من ألبانها التي بلغ سعر اللتر منها في أوروبا 15 يورو، سواء في صناعة الجبن، أو مستحضرات التجميل مثل الصابون والكريمات وحتى الأدوية الخاصة بالأمراض الجلدية المستعصية " الصدفية — التهاب الجلد البكتيرية ".

😮oh my, have you tried donkey milk soap? It's pretty good to keep your skin moisturized pic.twitter.com/eHtiK2AVXb — Ram Arky 🌹✊ (@ram_arky) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

روجت شركة هولندية متخصصة في مواد التجميل المصنوعة من ألبان الحمير فقط، أن الملكة المصرية "كليوباترا" كانت تستخدم لبن 700 حمار لغمس جسمها فيه للحصول على بشرة نضرة وخالية من التجاعيد.

Please, just for me, forget the steps… Hold me, feel the music, and give me your soul. Then I can give you mine.🎶💃

#dance #tango pic.twitter.com/SJDzxCZYQT — ŇiShak☀️Aloha🌴 (@Nivea__mc) ٢٥ يوليو، ٢٠١٧

وقالت الشركة إن تحليل مكونات لبن الحمير كشف عن إحتوائه على 14 فائدة لجسم الإنسان، حيث أنه غني بفيتامين E، والأحماض الأمينية، والفيتامينات A، B1، B6، C، D، E، أوميغا 3 و6، كما أنه يحتوي على كميات عالية من الكالسيوم، وفي مقابل كمية منخفضة جدا من الدهون، فضلا عن مادة الريتينول المقاومة للتجاعيد.

وأوضحت أن استخدام مستحضرات التجميل المصنوعة من لبن الحمير بشكل منتظم يزيل التجاعيد ويمنع ظهورها في الجلد والوجه والرقبة، بما يمكن المرأة من مقاومة الشيخوخة، كما أنه يقضي على كابوس "حب الشباب" الذي عادة ما تعاني منه المراهقات.

ونشرت مجلة "هيلث" الأمريكية الشهيرة دراسة بعنوان " هل شرب لبن الحمير أصبح موضة"، ذكرت أن روايات أبوقراط"أبوالطب" تحدثت عن فضائل حليب الحمير. وأن هناك أبحاث تؤكد استخدامه طبيا في روما وفرنسا.

وكشفت أن الدراسات العلمية للبن الحمير مقارنة بالألبان الأخرى، توضح أن لبن الحمير هو الأقرب إلى حليب الثدي البشري، من حيث الخواص ونسبة الدهون وتعزيز المناعة أيضا.

وتوقعت الدراسة أن يحظى لبن الحمير بشعبية واسعة على مستوى العالم، بسبب فوائده الصحية الكثيرة، مما يساهم في ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى أن الحمير لا تنتج كمية كبيرة من الحليب كما تفعل الأبقار، فملئ جالون من اللبن يتطلب وجود 15 من الأتان " أنثى الحمار"، وهو ما سيساهم في إستمرار إرتفاع أسعار كافة المواد المصنوعة من لبن الحمير، سواء الجبن التي يقدر ثمن الكيلو منها بأكثر من ألف دولارا أمريكيا، أو مستحضرات التجميل المختلفة.

وفقا لإحصائيات منظمة الفاو يوجد أكثر من 44 مليون حمار على مستوى العالم، يعيش منهم في الصين وحدها أكثر من 11 مليون حمار، ورغم ذلك وتتصدر الصين قائمة الدول المستوردة للحمير بسبب استخدامها لحومها في الطعام، فنصيب قارة آسيا من الحمير 37 % من عدد الحمير في العالم، في مقابل 27% لقارة أفريقيا و12 % لمنطقة الشرق الأوسط، وسبق وأعلنت مصر قبل بضعة أشهر استعدادها لتصدير 10 آلاف حمار حي للصين، للحد من مخالفات ذبح الحمير، وتناول لحومها داخل البلاد، بسبب رخص ثمنها مقارنة بلحوم البقر والجاموس والأغنام والماعز.