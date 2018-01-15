مقتل أربعة جنود باكستانيين في إطلاق نار من الهند بكشمير

قال الجيش الباكستاني إن أربعة من أفراده قتلوا، اليوم الاثنين، في قصف نفذته القوات الهندية على إقليم كشمير المتنازع عليه في أحدث اشتباك بين الجارتين النوويتين، حسب "رويترز".

© Sputnik. Sergey Guneev نتينياهو يشعر بالخيبة من موقف الهند حول القدس

وفي السنوات الأخيرة احتدم النزاع المستمر منذ عشرات السنين على إقليم كشمير ، الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتطالب به كاملا كل من باكستان والهند في حين تسيطر كل منهما على جزء منه، بعد أن أدى وقف لإطلاق النار أبرم عام 2003 إلى فترة سلام نسبي امتدت أكثر من عشر سنوات.

وقال الجيش الباكستاني عن الهجوم الذي قتل فيه الرجال الأربعة في منطقة جاندروت "القوات كانت مشغولة بإصلاح خط اتصالات عندما أطلقت عليها النيران وقذائف المورتر الثقيلة".

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت بقتل ثلاثة جنود هنود وإصابة عدد آخر منهم.

وقال الجيش الهندي لـ"رويترز" إن القوات الباكستانية أطلقت النار أولا ولم تقع خسائر في الأرواح على الجانب الهندي.

وفي جزء آخر مما يطلق عليه خط المراقبة الذي يقسم كشمير بين الطرفين قالت الهند إن قواتها قتلت اليوم خمسة من أفراد جماعة باكستانية متشددة حاولوا التسلل إلى القطاع الهندي من كشمير.

وقال الجنرال جولاب سينغ راوات "عبروا نهر غيلوم الذي يمثل خط الحدود الفعلي في المنطقة. تركناهم يعبرون النهر ثم واجهناهم. قتل الخمسة جميعهم الذين عبروا النهر".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث عسكري باكستاني للتعليق على هذه الواقعة.

وتتهم الهند باكستان بمساندة متشددين إسلاميين وتشجيعهم على مهاجمة الجنود في القطاع الهندي من كشمير، حيث تنشط حركة انفصالية منذ سنوات، وفي أجزاء أخرى من الهند.

وتنفي باكستان ذلك وتقول إن الهند يجب أن تجري محادثات بشأن مستقبل كشمير.

وخاض البلدان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا اثنان منها بسبب كشمير.