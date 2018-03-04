صحفي بريطاني يقترح تسمية أحدث سلاح روسي بـ"عروس الشيطان" (فيديو)

وقال الصحفي "جاسبر هاميل" على موقع "مترو" البريطاني، إن النماذج الجديدة من الأسلحة الروسية "تمثل طفرة تكنولوجية هائلة يمكن أن تضاعف بشكل كبير من القدرات العسكرية لروسيا، لتعزيز مكانتها في الساحة الدولية".

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

كما وصف خطاب بوتين بـ"المرعب".

وأشار إلى أن عرض الرئيس الروسي لاختيار اسماء للأسلحة جديدة من خلال المواطنين يعد مظهر من مظاهر الفكاهة السوداء.

وأوضح، أنه بما أن روسيا تمتلك صاروخا نوويا يعرف باسم "الشيطان"، يمكنه أن يدمر منطقة بحجم فرنسا؛ فقد قرر أن يقترح اسم "عروس الشيطان" على منظومة "افانغارد" الصاروخية الجديدة والتي تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية، أن روسيا تنتج العديد من الأسلحة الجديدة التي لا مثيل لها بالعالم، ومن ضمنهم نظام "افانغارد" الصاروخي.

وأوضح بوتين، أن تلك الصواريخ قادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 20 مرة، ولا تستخدم مسار الصواريخ البالستية عندما تتحرك نحو الهدف. وبالتالي فإن منظومات الدفاع الصاروخي لا تنفع أمامها".