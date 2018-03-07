وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يبحثون مع دي ميستورا الأوضاع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران، لفتوا انتباه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال لقائهم به، إلى الدور المزعزع الذي يلعبه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Vitaly Belousov موسكو: أنشطة الجيش السوري في الغوطة لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 7 مارس/آذار: "خلال مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية، ركز الجانب الروسي على دور إرهابيي "جبهة النصرة" والمتعاونين معها المزعزع في الغوطة الشرقية ، والذين يقصفون الأحياء المدنية في دمشق، ومستمرون بإعاقة خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية إلى المناطق الآمنة".

وبالنسبة للقاءات أستانا، قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "إنه لم يتم دعوة الحكومة السورية والمعارضة للمشاركة في لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران المنتظر". وأضافت:"يوم 16 مارس/آذار يعقد في عاصمة جمهورية كازاخستان، اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لمناقشة تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الضامنة لعملية أستانا لتسهيل التسوية في سوريا".

وأشارت المتحدثة إلى أن هذا اللقاء يختلف عن غيره من اجتماعات أستانا، حيث لن تشارك فيه الحكومة السورية والمعارضة ولا حتى مراقبين خارجيين باستثناء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.