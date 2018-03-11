رسائل "مروعة" تشجع على تفجير المساجد في بريطانيا

فتحت شرطة مكافحة "الإرهاب" في بريطانيا تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين"، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة المتحدة، وتدعو للاعتداء على المسلمين في البلاد يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مواطنين في العاصمة لندن وفي مقاطعتي "ميدلاندز الغربية"، و"يوركشاير"، أبلغوا عن تلقيهم تلك الرسالة المروعة.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة أو المنشور يدعو إلى إلحاق الأذى وارتكاب جرائم ضد المسلمين في 3 أبريل المقبل.

ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى بالمسلمين في هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على 10 نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم سيحصل على 50 نقطة، ومن يفجر أو يحرق مسجدا سيحصل على ألف نقطة.

ويسعى نظام النقاط الذي تضمنته الرسالة إلى التشجيع على كراهية المسلمين وإلحاق الأذى بهم، فكلما كان الأذى أكبر تزيد النقاط.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة العاصمة، قوله: إن "الرسالة قيد التحقيق ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية، وأي شخص يخشى أن يقع ضحية تلك الرسالة عليه إبلاغ الشرطة بذلك حتى يتم التحقيق فيها بشكل كامل".

فيما قال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "الشرطة تحقق في عدد من التقارير حول الرسالة الخبيثة المحتمل إرسالها إلى أفراد في منطقة برادفورد، الضباط يقومون حاليا بالتحقيق".

وأضاف، "يجب على أي شخص لديه مخاوف بشأن الرسالة أن يتصل بالشرطة".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه من يقف وراء الرسالة مجهولا، لفتت الصحيفة، إلى أن الرسالة وُضع عليها صورة "خنجر" مصحوب بحرفي MS؛ ما يرجح أنها مرتبطة بالجماعة المعروفة بـ"ذابح المسلمين" التي تستهدف المساجد في لندن، والولايات المتحدة، لا سيما أنها قامت بأفعال مماثلة العام الماضي.