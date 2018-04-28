برج ترامب يحترق مجددا

باكو-سبوتنيك. وقال مصدر في هيئات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "نشب ثان حريق خلال اليوم في المبنى المعرف باسم "برج ترامب" وسط باكو، ويعمل في المكان رجال الإطفاء..".
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ أن الحريق قد تم إخماده بعد ثلاث ساعات، وسيتم الإعلان عن الأسباب.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أن شركة دونالد ترامب (مؤسسة ترامب) قد أنهت اتفاقيات ترخيص لمشاريع في عدة بلدان. وعلى وجه الخصوص، في أذربيجان، حيث تم الانتهاء تقريبا من تشييد برج ترامب في شكل شراع، والذي لم يتم افتتاحه بعد.
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