نتنياهو يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال أيام

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، 29 أبريل/نيسان، مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، جملة من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها ملف إيران النووي وقرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

القدس — سبوتنيك. ويصل بومبيو إلى إسرائيل عصر اليوم، في ثاني محطات جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، بدأها بزيارة العاصمة السعودية الرياض مساء أمس ويختتمها بزيارة الأردن، وهي الجولة الاولى منذ توليه منصبه قبل أيام خلفاً للوزير ريكس تيلرسون.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيبحث اللقاء التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني المتزايد والاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران ". وأضاف: "‏زيارته إلى هنا في إطار زيارته الأولى كوزير خارجية تحمل أهمية خاصة".

وقال نتنياهو: "العلاقات الإسرائيلية الأمريكية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم (القدس) وهذا سيحدث بعد عدة أيام". وأضاف "قلت وقتها إنه ستكون هناك دول أخرى ستنضم إلى هذا الحراك وأستطيع أن أقول لكم إن هذا يحدث على الأرض".

هذا وسيعقد نتنياهو وبومبيو مؤتمرا صحفيا مشتركا، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، كما سيتوجه إلى تل أبيب للقاء السفير الأمريكي دافيد فريدمان وعدد من العاملين في السفارة الأمريكية، قبل مغادرته مطار "بن غوريون" متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان.