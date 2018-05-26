ترامب: فنزويلا أفرجت عن رهينة أمريكي محتجز لديها منذ عامين

أفرجت فنزويلا، اليوم السبت 26 مايو/ أيار، عن رهينة أمريكي محتجز لديها منذ عامين.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحكومة الفنزويلية أفرجت اليوم الرهينة الأمريكي جوش هولت، الذي احتجزته منذ عام 2016.

ومن المقرر أن يعود هولت، وهو من ولاية يوتا الأمريكية، وزوجته ثامي، إلى الولايات المتحدة، مساء اليوم، إلى واشنطن، على حد تعبير ترامب.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

​وفي هذا السياق نشر أورين هاتش غرانت، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الأمريكي وأحد مواطني ولاية يوتا، بيانا قال فيه إن الإفراج عن هولت كان نتيجة لسنتين من العمل الشاق.