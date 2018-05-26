صحيفة إسرائيلية: تعهد إيطالي بتقديم اتفاق نووي إيراني مقبول من تل أبيب

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء السبت 26 مايو/ أيار، أن بيكي، عضو الحزب الحاكم الجديد "خمس نجوم"، والمرشح لمنصب وزاري بالحكومة الإيطالية الجديدة، في لقاء خاص لها أنه يؤيد الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تجاه البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه وحزبه الجديد سيعمل على توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران يتماشى مع المصالح الإسرائيلية؛ في وقت يؤيد حل الدولتين كحل للصراع في منطقة الشرق الأوسط، مع محافظته على صداقة بلاده لإسرائيل وتأييده سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه تل أبيب.

وأكد المسؤول الإيطالي أن بلاده لن تنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في الوقت الراهن، ولكن على المدى القريب، بدعوى أن حزبه ليس مستعدا، حاليا، لنقل السفارة، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن "إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، منهيا حواره الخاص للصحيفة العبرية، بتعهده وحزبه الحاكم الجديد في إيطاليا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.