بعد مساعدات "قمة مكة"... وزير أردني في الدوحة لتنفيذ قرار الأمير

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، مع وزير العمل الأردني سمير مراد، في الدوحة، اليوم الثلاثاء يوليو/تموز، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وزير العمل الأردني والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل وزير العمل الأردني والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد ، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 17, 2018

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستعرض مع وزير العمل الأردني علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها pic.twitter.com/TNc1Plaxrh — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 17, 2018

وكان وزير العمل الأردني سمير مراد، غرد على حسابه في موقع "تويتر"، أمس: "في طريقي الآن إلى دولة قطر الشقيقة لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين فيها، وسيتم عقد اجتماعات مع الجانب القطري بخصوص الوظائف التي تم الإعلان عنها للأردنيين في حزيران/ يونيو الماضي، في الوداع سعادة السيد عبد العزيز الساده القائم بالأعمال والسيد عبد الله النعيمي".

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، على خلفية وقوع احتجاجات في الشارع الأردني جراء الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وشهد الأردن، في نهاية مايو/أيار، ومطلع يونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، إضافة إلى قرار رفع أسعار المشتقات البترولية.

وعلى إثر ذلك عقد في مكة اجتماع رباعي، ضم قادة الأردن والسعودية والكويت والإمارات، ونتج عنه إعلان عن حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار أميركي.

وفي وقت لاحق، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ وتم الإعلان عن تقديم دعم قطري إلى الأردن بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.