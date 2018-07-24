محمد صلاح يعقب ساخرا على رواج صور من إجازته في المالديف

لاقت صور نجم نادي "ليفربول" الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب صلاح على رواج صوره، ساخرا من إجازته، بهذه التغريدة، التي كتب فيها: "وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر. لا وبالمايوه".

وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر. لا وبالمايوه 🤣🤪 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 23, 2018

وتنوعت ردود الأفعال على تغريدة محمد صلاح، إذ رد محبوه أن تقليدهم له طبيعي، باعتباره نجمهم الذي يحبونه، في حين اعتبرها آخرون تكبرا منه وضيقا من هذا التقليد.

وغرد أحد المتابعين وقال: "ليه كده يا أبو صلاح إحنا بنحبك متزعلش الناس منك بكلام زي ده".

طب ليه كده يا ابو صلاح… — âlââ gôbrân (@pessimistAF) July 23, 2018

​وذهب صلاح الى إجازته الصيفية بعد خروج المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم في الدور الأول.

في الوقت الذي صرح فيه مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأنه لن يقوم باستدعاء صلاح في اللقاءين الوديين خلال معسكر أمريكا، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز الجاري، القائمة القصيرة لاختيار أفضل لاعب، حيث شملت 10 لاعبين بينهم لاعب عربي وحيد، وهو المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي.