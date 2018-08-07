سلطنة عمان توضح موقفها بشأن الأزمة بين السعودية وكندا

أكدت سلطنة عمان موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، معربة عن أملها بتجاوز الموقف بين السعودية وكندا.

وقالت الخارجية العمانية في بيان، اليوم الثلاثاء: "تابعت السلطنة الموقف السياسي الحالي بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا"، متابعة أنها "تؤكد موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتـأمل بأن يتم تجاوز هذا الموقف بين البلدين".

#وزارة_الخارجية_عمان: بيان

تابعت #السلطنة الموقف السياسي الحالي بين المملكة العربية #السعودية الشقيقة و #كندا…وتؤكد موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتـأمل بأن يتم تجاوز هذا الموقف بين البلدين. — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 7, 2018

ويأتي التعليق على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا، بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، بشأن من وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية، وحثها الرياض على الإفراج عنهم فورا. وأدت تصريحات الوزيرة الكندية إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء"، مشيرا إلى أن المملكة وكندا "حليفان مقربان"، وذلك وفقا لـ"رويترز".