السعودية تعلن إجراء عاجل ضد خطر يهدد الآلاف

أعلنت الحكومة السعودية، مساء أمس الثلاثاء 14 أغسطس/آب، عن اتخاذها إجراءا عاجلا، ضد خطر يهدد الآلاف من المواطنين.

نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بيانا أعلنت فيه استدعاء أكثر من 13 ألف مركبة، تعاني من خلل يمكن أن يؤدي إلى حوادث يتأثر منها الآلاف.

© AP Photo / Nariman El-Mofty السعودية تحذر المواطنين من "خطر مميت" وتصدر قرارا عاجلا

وأشارت الوزارة في بيانها المنشور على موقع "تويتر" إلى أنها قررت استدعاء 13 ألف و309 سيارة من نوع "نيسان/نافارا" وموديلاتها في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى اكتشاف خلل فني في تلك السيارات، يؤدي إلى فتح الوسائد الهوائية الأمامية جهة السابق بصورة فجائية.

كما أوضحت أن هذا الفتح المفاجئ للوسائد الهوائية، يؤدي إلى تمزقها، وخروج شظايا معدنية حادة يمكن أن تؤثر على حياة السائق، وتؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.

وطالبت الوزارة المستخدمون بضرورة التواصل مع الشركات المعنية، وسيتم استبدال السيارة أو تتم عمليات التصليح بصورة مجانية.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 13,309 مركبات "نيسان/نافارا" موديلات: 2007-2014 ، لخلل في نافخ الوسادة الهوائية الأمامية لجهة السائق، قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث pic.twitter.com/N2rh94AIXa — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 14, 2018

​وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان سابق، عن استدعائها سيارات من أنواع "بورش كايين"، بسبب معاناتها "خلل تقني قاتل" في تلك السيارات، قد يعرض الركاب لخطر "مميت" حال وقوع أي حادث.

وقالت الوزارة: "تم استدعاء السيارات، لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان المقعد الخلفي الأوسط، مما يعرض الراكب لخطر الإصابة بشكل أكبر حال وقوع حادث".