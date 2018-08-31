الجيش اليمني يؤكد مقتل 4 قادة ميدانيين من "أنصار الله"

قُتل قادة ميدانيين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" خلال معارك مع الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مساعد قائد محور بيحان لشئون التوجيه والإعلام المقدم عبد الوهاب بحيبح "أن 4 من قيادات جماعة "أنصار الله" لقوا مصرعهم خلال معارك اليومين الماضيين في منطقة البياض بجبهة الملاجم".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تدمر آلية للجيش اليمني قرب قاعدة العند العسكرية

وأضاف: أن "القيادات،هم مشرف ما يسمى بالعمليات الخاصة للمليشيا في الوهبية والملاجم، أحمد عبدالوهاب هادي حسين حطبه (أبو ياسر حطبه) من مديرية ساقين بمحافظة صعدة، مشرف ما يسمى الإسناد الخفيف للمليشيا علي أحمد يحيى صالح ناجي (أبو فتح) من محافظة عمران".

كما أكد "مقتل القياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، أدهم حسن عبدالله درجان وعادل محمد ناجي حمود درجان".

ويخوض الجيش اليمني معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في مديرية الملاجم، منذ إعلانه في 26 يوليو المنصرم عملية عسكرية لاستكمال السيطرة عليها.