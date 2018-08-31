الجيش اليمني يؤكد مقتل 4 قادة ميدانيين من "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مساعد قائد محور بيحان لشئون التوجيه والإعلام المقدم عبد الوهاب بحيبح "أن 4 من قيادات جماعة "أنصار الله" لقوا مصرعهم خلال معارك اليومين الماضيين في منطقة البياض بجبهة الملاجم".
كما أكد "مقتل القياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، أدهم حسن عبدالله درجان وعادل محمد ناجي حمود درجان".
ويخوض الجيش اليمني معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في مديرية الملاجم، منذ إعلانه في 26 يوليو المنصرم عملية عسكرية لاستكمال السيطرة عليها.
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