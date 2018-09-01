شاهد... ابنة جون ماكين توبخ ترامب أثناء تأبينها لوالدها

ألقت ميغان ابنة السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، كلمة تأبينية عن والدها، اليوم السبت، والتي حملت توبيخا غير مباشرا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي الوقت الذي أشادت فيه ميغان بتفاني والدها وحنانه كأب ورجل عائلة، وبخت ترامب بطريقة متحدية، دون أن تلفظ اسمه، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وقالت:

"نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأمريكية.. الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر".

وردا منها على الشعار الذي يرفعه الرئيس ترامب للشعب الأمريكي "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قالت في كلمتها التأبينية: "إن أمريكا التي عاصرت جون ماكين ليست في حاجة إلى أن تكون عظيمة مرة أخرى لأن أمريكا كانت دائما رائعة"، وصفق لها الحضور.

وميغان ماكين، هي مضيفة في برنامج "ذا فيو" على شبكة "إي بي سي" الأمريكية التلفزيونية، وهي مؤيدة قوية ومدافعة عن والدها، بما في ذلك هجمات الرئيس دونالد ترامب المتكررة عليه.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski رسالة ماكين الأخيرة قبل وفاته

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، غائبا بشكل ملحوظ، عن جنازة جون ماكين، اليوم، بناءا على طلب ماكين.

وخلال الجنازة، كان ترامب غادر البيت الأبيض، متوجها لنادي الغولف في ولاية فرجينيا، وغرد من هناك بشأن مفاوضات نافتا.

وشغل الراحل جون ماكين، منصب السناتور الجمهوري في ولاية أريزونا لمدة 31 عاما، وكان طيارا في البحرية الأمريكية، وتم إلقاء القبض عليه خلال حرب فييتنام، وكان أسير حرب لمدة 5 سنوات في هانوي.

وسيتم دفن جثمانه غدا الأحد، في مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية، بعد إقامة حفل خاص.