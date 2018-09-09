فيديو يثير جدلا واسعا... ماذا قال أمير قطر السابق عن "الشيخة موزة"

تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، فيما يبدو مع أصدقائه.

وخلال الفيديو يقول الأمير السابق مبتسما لأحد الجالسين معه: "حتى هذه اللحظة يا ليتني ما أخاف من موزة في كل شيء الصراحة". وأشار بعض نشطاء التواصل إلى أن الفيديو مصور في لندن.

لاحول ولا قوة الا بالله

في لحظه تاريخيه من عمره وفي مجلس رجال يعلن حمد بن خليفه انه لا يخاف من زوجته موزه وانا اقول الله لا يجيب العواقب سليمه بعد انتشار الفيديو pic.twitter.com/Y2gfKwCZ29 — تركي بن رشيد الزلامي 🇸🇦 (@talzlami) September 7, 2018

ويشار إلى أن موقع "سبوتنيك" بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الشيخ حمد قد زار امرأة إيطالية، تبلغ من العمر 89 عاما، عقب 21 عاما من مساعدتها، الشهر الماضي.

ووجه الشكر لتيريزا بورسيتي، بسبب استضافتها له عندما كان في زيارة قصيرة عام 1997، وفقا لصحيفة "التايمز".

وعند زيارته لإيطاليا في عام 1997، كانت جميع المطاعم مغلقة وبورسيتي تجلس على كرسي أمام باب منزلها.

وسمحت بوريستي لحمد بالدخول إلى منزلها، بعد أن استأذنها الحرس الخاص به لاستخدام المرحاض.

وكانت بوريستي في المنزل وفتحت أبوابه مجددا لحمد وقدمت له قهوة وفطيرة مغطاة بالعسل من مطبخها.

وأمضى حمد بن خليفة وأفراد من أسرته ساعة ونصف الساعة، وصفتها ابنتها بأنها "كانت لحظات رائعة للعجوز التي كانت مثارة عاطفيا ومندهشة".

وتوجه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالشكر لبورسيتي؛ لفتحها باب منزلها له، ودعاها وأسرتها ليكونوا في ضيافته في قطر خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن حمد بن خليفة تولى الإمارة في 27 يونيو 1995، وتنازل عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.