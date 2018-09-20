بالفيديو... الشرطة تكشف مفاجأة بواقعة السطو المسلح على بنك في الكويت

كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، عن مفاجأة بشأن واقعة السطو المسلح على بنك في الكويت.

وكان موقع "المجلس" الكويتي قد نشر مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على بنك "الخليج" في الكويت.

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT إغلاق محل بيع "أصنام" في الكويت

ويظهر المقطع شخصا يرتدي نقابا نسائيا وهو يهدد بمسدس موظفي بنك الخليج، في شارع ابن خلدون بمنطقة حولي الكويتية، ليأخذ منهم نقودا، ويفر هاربا بسرعة شديدة.

ولكن الموقع الكويتي قال إن الشرطة تمكنت سريعا من القبض على المتهم، الذي اتضح أنه كان رجلا متنكرا في زي سيدة منتقبة.

كما اكتشفت الشرطة الكويتية أن الشخص كان يهدد موظفي البنك بمسدس مزيف "لعبة" وليس حقيقيا، كما أنه أوهمهم أنه يرتدي حزاما ناسفا وسيفجر نفسه، وهو ما اتضح أنه أمرا مزيفا أيضا.

عاجل / فيديو السطو المسلح في بنك الخليج اليوم.#الكويت pic.twitter.com/EkBvGr2pgE — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2018

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وأشار الموقع إلى أن المتهم تمكن من السطو على مبلغ 4500 دينار كويتي.

سطو مسلح على فرع بنك الخليج في شارع ابن خلدون بمنطقة حولي حيث دخل المتهم البنك مرتدياً «عبايه ونقاب» وبيده سلاح تبين انه غير حقيقي «لعبه» مطالباً تسليمه النقود وإلا اطلاق النار وتفجير نفسه ثم فر بالنقود بمبلغ 4500 دينار.. وبنك الخليج يشكر الجهات الامنية على سرعة الاستجابة. — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2018

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وأوضح الموقع أن تلك الحادثة تعد ثاني حادثة سطو مسلح يتعرض لها بنك الخليج في تاريخه، حيث سبق وتعرف لحادثة قبل 20 عاما تقريبا، وتم سرقة نحو 320 ألف دينار كويتي، من فرع دينار في فرع مجمع البنوك في الشويخ الصناعية الكويتية.