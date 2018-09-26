آبي: معاهدة السلام بين اليابان وروسيا ستنشئ أسس للسلام في شمال شرق آسيا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال آبي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: " الآن نحن نحاول مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين تحريك هذه المشكلة من مكانها التي اعتبرت ليس لها حلا على مدار 70 عاما. في أوائل سبتمبر/أيلول اجتمعنا مع الرئيس [الروسي] في فلاديفوستوك وهذا الاجتماع يعد الثاني والعشرين. وفي المستقبل القريب سنلتقي مرة أخرى".

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ آبي يعرب عن استعداده للقاء كيم جونغ أون لحل مشكلة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية

وأضاف: "من الضروري حل المشكلة الإقليمية القائمة بين بلدينا، وإبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان"، مشيرا إلى أن "بفضل وجود معاهدة سلام بين اليابان وروسيا، ستحصل شرق آسيا على حجر زاوية صلب للسلام والازدهار".

هذا واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إبرام معاهدة سلام قبل نهاية هذا العام دون شروط مسبقة. لاحقا أعلن آبي استعداده لعقد اجتماع مع بوتين في تشرين الثاني/نوفمبر — كانون الأول/ديسمبر، من هذا العام.

يذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر [إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي]، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.