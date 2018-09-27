رئيس فنزويلا يقول إنه مستعد للقاء ترامب ومناقشته عن أي شيء

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يوم الأربعاء إنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف إنه مستعد أيضا للتحدث عن أي شيء تريد الحكومة الأمريكية مناقشته، بحسب "رويترز".

وصف مادورو العقوبات الجديدة ضد بلاده، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغير القانونية.

وقال مادورو، في كلمته التي ألقاها في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بالأمس [الثلاثاء]، أعلن الرئيس الأمريكي من هذا المنبر بالذات عن فرض عقوبات جديدة أحادية الجانب هي غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

ووفقا له، فنزويلا هي ضحية للعدوان المستمر في الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية ووسائل الإعلام من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على فنزويلا، طالت عددا من المسؤولين الحكوميين وزوجة الرئيس الفنزويلي، سيليا فلوريس، ونائب الرئيس رودريغيز غوميز، ووزير الدفاع بادرينو لوبيز، إضافة إلى ذلك طالت العقوبات كيانات وثلاث شركات أخرى.