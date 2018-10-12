صدمة لكل عشاق محمد صلاح... إصابة قوية في نهاية مباراة مصر أمام سوازيلاند

تلقى كل عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، صدمة قوية، بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية في نهاية مباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2019.

وبددت إصابة محمد صلاح، فرحة جماهير منتخب مصر، بفوز الفراعنة العريض على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

© AP Photo / Sunday Alamba بالفيديو... أهداف مباراة مصر وسوازيلاند (4 -1) بتصفيات أمم أفريقيا

وخرج محمد صلاح من المباراة مصابا في نهايتها، واضطر المنتخب المصري لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما استنفد الفريق كافة تغييراته.

وكشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة محمد صلاح.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية "التشخيص المبدئي لإصابة صلاح، وفقا لطيب المنتخب هو شد قوي في العضلة".

وتابع قائلا "الإصابة ليست تمزق وأعتقد أنها ليست خطيرة".

وأردف "لكن الإصابات العضلية تحتاج لأشعة عقب إراحة العضلة، وهو ما سيحدث لمحمد صلاح".

واستطرد قائلا

أتوقع وأتمنى أنها لن تكون قوية، صلاح لاعب رائع ومفيد للغاية لمنتخب مصر.

ولم يعلن رمزي إذا ما كان محمد صلاح، سيتمكن من اللحاق بمباراة منتخب مصر المقبلة أمام سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل، أو إذا كان اللاعب سيحتاج لفترة راحة أطول.

بهذا الفوز يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة العاشرة مؤقتا برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تونس الذي ينتظر مباراة غدا أمام النيجر.

وسجل محمد صلاح أحد أهداف المنتخب المصري في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من ركنية رائعة سددها بقوة وخادعت حارس سوازيلاند لتدخل المرمى.

وتسبب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد في تعرض محمد صلاح لإصابة سابقة بالكتف، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.