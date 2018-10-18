قرار عاجل من الملك سلمان بشأن وصية الرئيس السوداني الأسبق

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنفيذ وصية المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس جمهورية السودان الأسبق، والذي فارق الحياة، اليوم، الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الملك سلمان أرسل برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوادني، عمر البشير، ولعائلة وذوي الفقيد الذي توفي اليوم في مدينة الرياض.

كما أمر بنقل جثمان الفقيد بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك "تنفيذا لوصيته".

كما بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلتين.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السوادنية وفاة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، وذلك في المستشفى العسكري بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، ولد عبد الرحمن سوار الذهب في مدينة الأبيض السودانية، عام 1935.

#السودان #سونا| المشير سوار الذهب في ذمة الله



الرياض 18-10-2018 (سونا) توفي قبل قليل سعادة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان بالمستشفى العسكري بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



إنا لله وإنا إليه راجعون

#المشير_سوار_الذهب pic.twitter.com/2EDIyX0oDr — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

وتسلم السلطة، في أبريل/نيسان عام 1985، وشغل المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق، جعفر نميري.